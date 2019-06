Kitzingen vor 10 Stunden

Situation falsch eingeschätzt

Am Montagmittag wollte eine 48-jährige Autofahrerin am Hoheimer Weg in Kitzingen auf dem Parkplatz einer Drive-In-Bäckerei in eine Parkbucht einparken. Sie holte dabei leicht nach links aus um besser nach rechts in den freien Parkplatz zu gelangen. Ein nachfolgender Autofahrer hatte die Situation falsch eingeschätzt und wollte rechts an dem ausholenden Auto vorbeifahren. Es kam schließlich zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Den Schaden schätzt die Polizei auf 4500 Euro.