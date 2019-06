Rödelsee vor 6 Stunden

Singfreizeit auf dem Schwanberg

„Singen für Kleine und Große“ war der Titel einer Freizeit, die 20 Jahre lang von Schwester Dorothea Krauß und ihrem Team auf dem Schwanberg in den Sommerferien stattfand. Seit es dieses Angebot nicht mehr gibt,trifft sich ein „harter Kern“ regelmäßig mit Schwester Dorothea auf dem Schwanberg, teilt die Communität mit. In diesem Jahr kamen von den „Altfreizeitlern“ Teilnehmer aus Weißendorf bei Erlangen, Tamberg bei Frankfurt, Kitzingen, Mainstockheim, Kleinlangheim und Würzburg. Bei einer Führung zur Ausstellung "Vom Untertan zum Staatsbürger" von Monika Conrad erlebten sie im Kreuzgang der St. Michaelskirche eine spannende Zeitreise in die deutsche – maßgeblich vom Schwanberg und seiner Umgebung ausgehende –Demokratiegeschichte. Anschließend positionierten sich die Singfreizeitler an der Installation „Der Schleier ist gelüftet“ zu den Kulturzeichen 2019 vor der St. Michaelskirche für ein Erinnerungsfoto.