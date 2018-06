Singabend und Kirchenburgfest im Kirchenburgmuseum

Am Sonntag, 1. Juli, lädt das Kirchenburgmuseum Mönchsondheim zum traditionellen Kirchenburgfest ein. Von 10 bis 18 Uhr können Besucher laut Mitteilung altes Handwerk und selten gewordene Handarbeit hautnah erleben. Als Auftakt zum Kirchenburgfest veranstaltet das Museum einen Singabend am Vorabend, 30. Juni.

Ab 20 Uhr darf am Samstag auf dem Dorfplatz unter der Leitung von Hans Heiligenthal gemeinsam aus dem Liederheft „Wirtshauslieder“ der Arbeitsgemeinschaft Fränkische Volksmusik Bezirk Unterfranken e. V. gesungen werden. Der Eintritt ist frei. Für kleine Speisen und Getränke ist gesorgt.

Altes Handwerk und seltene Handarbeit

Am Sonntag darf dann wieder über altes Handwerk und seltene Handarbeit aus Zeiten vor der industriellen Massenfertigung gestaunt werden: Bürstenbinderin, Korbflechter, Polsterer, Schmied, Zimmerer und viele weitere lassen sich beim Kirchenburgfest über die Schulter schauen und geben ihr Wissen über alte Techniken preis.

Feinere Arbeiten zeigen die Klöpplerinnen. Besonderer Höhepunkt in diesem Jahr ist der Scherenschleifer Klaus Langenscheid mit seiner mobilen „Schleiferey“. Gegen einen Obolus schärft er Messer und Scheren jeder Art. Die Vorführungen beginnen um 11 Uhr. Kinder und Erwachsene dürfen mit Hand anlegen, unter anderem Steinblöcke bearbeiten oder Seile drehen.

Historische Bäckerei im alten Rathaus

Bereits beim Bau des Rathauses von Mönchsondheim 1557 richtete man im Erdgeschoss eine Bäckerei ein und verpachtete sie. 1927 erfolgte der Umbau zu einer Gemeindebäckerei, die bis 1958 in Betrieb war und heute noch in diesem Zustand im Museum zu sehen ist. Am Kirchenburgfest nimmt das Museum die alte Bäckerei wieder in Betrieb und zeigt Nutzung und Funktion des alten Ofens. Das dabei entstehende Backgut können die Besucher erwerben.

Fester Bestandteil des alljährlichen Kirchenburgfestes ist auch der Streichelzoo mit Kaninchen und Meerschweinchen. Zudem warten neben Kuh und Kälbchen Esel Donald und Eselin Anna auf Streicheleinheiten im Stall des historischen Gasthauses. Wer Glück hat, kann hier ebenfalls beobachten, wie kleine Küken aus dem Ei schlüpfen.

Im „Mittelalterlichen Dorf“ wird die Zeit um 1350 lebendig. Dort können mittelalterliches Handwerk, eine Gewandschau, glänzende Rüstungen und eine Fechtvorführung bestaunt werden.

Kulinarisches

Auch am Kirchenburgfest sorgen die Dorfbewohner von Mönchsondheim wieder für Verköstigung mit Steaks und Bratwürsten vom Grill oder den leckeren „Kirchenburgern“ im Joghurt-Dinkel-Brötchen. Ein Salatbuffet, eine Käseauswahl und selbst gebackene Kuchen in der Kaffeestube ergänzen das Angebot und für eine Abkühlung sorgt der Eismann am Rathaus.

Am Kirchenburgfest fährt der Bocksbeutel-Express 1 um 10 Uhr und 12 Uhr ab Iphofen Bahnhof nach Mönchsondheim. Von Uffenheim aus startet die Buslinie um 10.50 und 12.50 Uhr Richtung Mönchsondheim. Vom 1. Mai bis zum 1. November kann der Bocksbeutel-Express am Wochenende und an Feiertagen für einen Besuch im Kirchenburgmuseum genutzt werden.

Mehr Infos zum Museum gibt es unter www.kirchenburgmuseum.de .