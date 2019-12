Großlangheim vor 45 Minuten

Silberne Ehrennadel für Rouven Lewandowski

Die Raiffeisenbank Kitzinger Land und der Genossenschaftsverband Bayern zeichneten im Rahmen einer Aufsichtsratssitzung in Großlangheim Bankvorstand Rouven Lewandowski für 25 Jahre treue Dienste mit der silbernen Ehrennadel aus. Der Jubilar begann 1994 eine Banklehre in der damaligen Raiffeisenbank am Schwanberg und wurde in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen.