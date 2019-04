Kitzingen vor 1 Stunde

Silberfarbener Kleinwagen gesucht

Am Donnerstagnachmittag, gegen 15.20 Uhr, befuhr in Kitzingen eine 31-jährige Verkehrsteilnehmerin die Repperndorfer Straße (B8) in Richtung Würzburg. An der Kreuzung zur Siegfried-Wilke-Straße wollte sie nach rechts abbiegen. Allerdings stand vor dem Kreuzungsbereich ein Lkw mit eingeschaltetem Warnblinklicht auf der rechten Fahrbahn. Vor der Skoda-Fahrerin fuhr ein weiterer Pkw, dessen Fahrer zunächst keine Anstalten machte, am Lkw vorbeizufahren. Daraufhin wollte die Skoda-Fahrerin beide Fahrzeuge überholen. Als sich beide Pkws auf gleiche Höhe befanden, scherte der vorausfahrende Pkw doch aus und stieß mit dem Pkw der 31-jährigen Frau zusammen, berichtet die Polizei. Anschließend fuhr der silberfarbene Kleinwagen weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Von dem Kleinwagen konnte die Unfallbeteiligte nur einen Teil des Kennzeichens (KT-BM?) wahrnehmen. Der Schaden beträgt etwa 1500 Euro.