Sigrid Hein als Vorsitzende wiedergewählt

Neuwahlen und Ehrungen langjähriger Mitglieder standen bei der Mitgliederversammlung im Mittelpunkt des Abends.

Die Mitgliederversammlung bestätigte Sigrid Hein als Vorsitzende für die nächsten vier Jahre, heißt es in der Pressemitteilung. Als Stellvertreterin wurde Doris Dorsch gewählt. Gerda Lutz wird weiterhin als Schriftführerin fungieren und die Kasse übernimmt Gudrun Wolbert, die neu in den Vorstand gewählt wurde. Die Beisitzerinnen sind Heidi Eger und Renate Feld, die Kassenprüfung übernimmt Doris Stöcker und Rosemarie Hein.

Nach dem Verlesen des Protokolls gab die Schriftführern in ihrem Tätigkeitsbereit einen Überblick über die Ereignisse des abgelaufenen Jahres. Auch in der Kasse kann ein leichtes Plus verzeichnet werden. Für 20 Jahre Mitgliedschaft wurde Anges Schneider und für 60 Jahre Mitgliedschaft wurden Anni Ballweg, Lenchen Braun und Hilde Haupt geehrt. Der Verein hat derzeit 93 Mitglieder. In einer Diashow wurden Bilder von den Ereignissen des abgelaufenen Jahres gezeigt.

Im Sommer findet ein Tagesausflug nach Rüdesheim statt und der Diözesanverband bietet eine zweitägige Studienreise ins Zisterzienserinnenkloster St. Marien zu Helfta in die Lutherstadt Eisleben an. Auch heuer schnürt der KDFB wieder die Wanderschuhe. Als Pilgerinnen werden sie unterwegs sein auf dem Fränkischen Marienweg in zwei Etappen von Priesendorf bis Haßfurt. Im Kloster Schwarzenberg findet ein Seminar auf Basis des Kneippschen Gesundheitskonzeptes und ein Seminar zum Thema „Redepraxis“ statt.