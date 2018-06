Kitzingen vor 2 Stunden

Sieg in letzer Minute: Wenn das Gartenschaugelände kocht

Kalt war es – wer schlau war, brachte sich ein Sitzkissen für die Holzbänke mit und von Anfang an herrschte angespannte Stimmung beim Public Viewing auf dem Bleichwasen. Auch die Fan-Verkleidungen fielen spärlicher aus als beim ersten Match gegen Mexiko. Ab und zu ein schwarz-rot-gelber Hut oder eine zarte Wangenbemalung. Auch einige weiße Nationaltrikots blitzten aus der Menge. Als dann in der 32. Minute Ola Toivonen nach einen groben Schnitzer der deutschen Abwehr zum 0:1 für die Schweden einlupfte war die Bestürzung groß. Dann aber kurz nach Wiederanpfiff das 1:1 durch Marco Reus – und das Gartenschaugelände kochte vor Freude. Jetzt wurde jeder gewonnene Zweikampf bejubelt und die wenigen Paraden von Manuel Neuer beklatscht. Dann der Schock Platzverweis von Boateng in der 82 Minute. Die Erlösung in der 95. Minute: Toni Kross bringt die Fans zum Toben und auf den Bleichwasen war der Teufel los. Was so ein Tor in allerletzter Sekunde bewirken kann, sah man wenig später beim Autocorso in der Kaiserstraße.