Siedlungsgrundschüler erfahren viel übers Trinkwasser

Beim Besuch des Hochbehälters am Eselsberg erfuhren die Kinder der 4. Klassen der Grundschule Kitzingen-Siedlung viel über die Trinkwasserversorgung in der Stadt. Wie vorsichtig man beim Umgang mit Wasser sein muss und wie streng die Kontrollen des Trinkwassers sind, beeindruckte die Viertklässer sehr, heißt es in einer Pressemitteilung. Außerdem berichteten Uwe Starkmann und Michael Hofmann Wissenswertes über die Trinkwasserbrunnen, mit denen Kitzingen früher versorgt wurde und wie gefährlich es für die Arbeiter in der Vergangenheit war, tiefe Grundwasserbrunnen zu bohren. Im Hochbehälter mussten die Schüler sehr aufpassen, dass nichts in das Trinkwasserbecken fiel. Sonst müsste der gesamte Inhalt „weggeschüttet“ und der Behälter neu gefüllt werden. In den Hochbehälter passen 4000 Kubikmeter Wasser, das sind 4 000 000 Liter.