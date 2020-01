Kleinlangheim vor 1 Stunde

Siedlung aus der Eisenzeit gefunden: Vortrag in Kleinlangheim

"Landwirtschaft und Eisenverhüttung in der Hallstattzeit in Mainfranken – Subsistenz und Teilhabe" lautet laut einer Pressemitteilung der Titel des Bildvortrags am Samstag, 8. Februar, um 15 Uhr, im Torhaus der Kirchenburg Kleinlangheim. Die Projektleiterin und Archäologin Alexandra Völter aus Wacken und Archäologe Lutz Kunstmann aus Augsburg berichten von den Funden und Ergebnissen der archäologischen Grabungen im Frühjahr 2019 an der Autobahn zwischen Biebelried und Nürnberg. Schwerpunkt des Vortrages seien die Grabungen in Kleinlangheim und Atzhausen. Dort wurde beiderseits der Autobahn eine eisenzeitliche Siedlung freigelegt.