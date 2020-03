Volkach vor 1 Stunde

Siedlervereinigung schmückt Osterbrunnen

Trotz der Corona-Pandomie schmückte die Dritte Vorsitzende der Siedlervereinigung Kitzingen, Gertraud Klühspies, das Osterbrunengestell in der vereinseigenen Gerätehalle, heißt es in einer Pressemitteilung. Zusammen mit dem Zweiten Vorsitzenden Ralf Machwart brachte sie dieses am dem vom Siedlerbund 2011 gestifteten Brunnen im Texasweg an. Das Ritual des Schmückens der Quelle lag darin, den Brunnen als wasserspendenden und lebenswichtigen Bestandteil einer Gemeinschalt zu ehren und seine Dankbarkeit dafür zu zeigen. Denn in früheren Zeiten sicherte ein gefüllter Brunnen das Überleben vieler Menschen und Tiere und war somit ein kostbares Gut. Ein Brauchtum, dass zur derzeitigen Situation sehr gut passt.