Siedler schmücken Osterbrunnen

Die Siedlervereinigung Kitzingen schmückte auch in diesem Jahr wieder traditionell den im Texasweg stehenden Brunnen. Dieser wurde 2011 von der Siedlervereinigung gestiftet und an der ehemaligen Stelle im Texasweg errichtet, an der sich der ursprüngliche Brunnen befand, aus dem sich laut Mitteilung die Bewohner der ersten Siedlungshäuser im Texasweg mit Brunnenwasser versorgten.