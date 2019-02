Siedler-Sänger setzen auf bewährten Vorstand

Thomas Bambach bleibt auch die nächsten beiden Jahre an der Spitze des Gesangvereins der Siedlung Kitzingen. Bei den Neuwahlen während der Hauptversammlung am Mittwoch wurde der langjährige Vorstand einstimmig im Amt bestätigt, heißt es in der Pressemitteilung. Ohne Gegenstimme wiedergewählt wurden der Stellvertreter Georg Distler und Schriftführerin Heidi Hartmann. Ulla Reichard bleibt Kassiererin.

Das Amt des Vergnügungswartes teilen sich weiterhin Sieglinde Wallström und Ursula Virnekäs. Auch die Notenwartin Lolita Bambach und die Beisitzer Ursula Virnekäs, Maria Richard, Waltraud Köhl und Georg Hartmann wurden wiedergewählt. Das Amt der Kassenprüfer üben weiterhin Waltraud Köhl und Ursula Virnekäs aus. Karl Gilles, der Ehrenvorsitzende des Siedlerbundes, leitete die Neuwahlen, die rasch und ohne Gegenstimmen und Enthaltungen erfolgten.

Nach der Wahl des Vorstandes wurde ein Ehrenmitglied ernannt. Georg Distler, seit 1986 Vereinsmitglied und seit 1995 im Vorstand des Vereins und stets mit Herz und Stimme dabei wurde mit diesem Titel geehrt.

Wie aus dem Jahresbericht von Thomas Bambach hervorging, sucht der Gesangverein der Siedlung Kitzingen weiterhin neue Sänger, die den Chor verjüngen und verstärken könnten. Wenn der Nachwuchs ausbleibt, wenn keine neuen Mitglieder dem Verein beitreten, dann nützt der Spaß an der Gesangesfreude wenig. Dann blutet ein Verein aus. „So viele Menschen singen gerne“, sagte Bambach, „sich aber regelmäßig zu Probenabenden zu treffen, das wollen wenige. Dabei macht diese Gemeinsamkeit richtig viel Spaß.“ Er berichtete, dass der Mitgliederstand momentan bei 83 Personen liegt.

In seinem Rückblick zog der Vorsitzende eine positive Bilanz. Dank vieler Spenden von Mitgliedern und öffentlichen Institutionen reicht das finanzielle Polster des Vereins aus, um die Ausgaben zu decken. Die Stimmung im Verein ist hervorragend, so Bambach. Zu dieser guten Stimmung habe vor allem auch Chorleiter Christian Glowatzki mit vielen neuen Ideen beigetragen.