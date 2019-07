Siedler-Kerm: Start mit Pfefferessen und Musik

Auf dem Gelände des Siedlersportvereins (SSV) ist zur Siedlerkerm am Wochenende vier Tage lang Programm geboten. Der SSV und sein Vorsitzender Mathias Rumpel lädt alle Kitzinger und auch Auswärtige zum Mitfeiern im Festzelt ein. Traditionell startet die Siedlerkerm am Freitag, 2. August, mit dem Pfefferessen. Ab 20 Uhr spielt die Band Let`s Dance im Festzelt auf.

Am Samstag, 3. August, ist ab Nachmittag Betrieb auf dem Festgelände, denn dann steht der Fußball im Mittelpunkt. Ab 15 Uhr gibt es das Freundschaftsspiel der SSV-Reserve gegen die Gäste aus Tückelhausen und Hohestadt. Danach kämpft ab 17 Uhr die erste Mannschaft als Bezirksliga-Aufsteiger um die ersten Punkte gegen den TSV Rottendorf. Ab 20 Uhr rockt die Band „Six to Real“ im Festzelt ab. Die Band ist bekannt von der Erlangener Bergkirchweih.

Die Burschenschaft Siedler Knörz stellt bereits am Freitag die Kirchweihbäumchen auf und werkelt am Samstagmorgen an den Kirchweihwagen. Für den Umzug am Sonntag werden übrigens noch Blumenmädchen gesucht. Von 11.30 Uhr bis 14 Uhr wird am Sonntag der Mittagstisch serviert. Die Kirchweihburschen graben um 13 Uhr die Kirchweih vor der Erich-Kästner-Schule aus. Danach startet der Umzug durch die Siedlung und die Burschen mit ihrem Vorreiter Andreas Schütz lassen Gastwirte und Honoratioren hochleben. Die Amtszeit von Siedlerkönigin Ina Semmler neigt sich ihrem Ende entgegen, deshalb lassen die Siedler Knörz ihre Majestät ein letztes Mal hochleben. Der Festzug endet am Siedler-Sportheim. Dort wird weiter gefeiert, ab 16 Uhr mit den Musikern der Cavallinis.

Der Montag als letzter Kirchweihtag bietet ab 14 Uhr ein Bingo-Spiel. Zum Burschenball spielt am Montag ab 19 Uhr eine Band mit Musikern aus dem Kitzinger Landkreis auf. Die Küche serviert Hähnchen vom Spieß. Um 22 Uhr folgt das Unvermeidliche: Die Siedler Knörz schreiten zur Kirchweiheingrabung.