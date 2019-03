Statt sieben waren es elf Zwerge, ausgestattet mit Schaufel und Laterne sogar mit einem eigenen Verkehrsschild „Achtung Zwerge“ , die am Donnerstagabend bei der Weiberfastnacht in Mainstockheim zum Rathaus zogen. „Wir Zwerge stehen am Mühlweg und staunen stumm. Da ist ne große Baustell‘ mit nem Zaun drum rum. Die Zwerge wollten von Bürgermeister Karl Dieter Fuchs wissen, wann denn dieser „stille neue Bau“ fertig werde. Da kam schon das Angebot „Sag doch was, wir sind doch da, wir machen diese Löcher klar.“ Der Bürgermeister stimmte gleich zu, die Baufirma habe sowieso zu wenig Leute. Zur ersten Stärkung gab es für die singenden Zwerge, die närrischen Weiber von Mainstockheim, gleich ein Gläschen Sekt. Die Krawatte des Bürgermeisters blieb dennoch nicht verschont. Da half keine Gegenwehr. „Zwerge , die sind klein und zart – Zwerge haben einen Bart“. Bei diesem Lied der närrischen Weiber konnte man einiges über Zwerge erfahren. „Ein Zwerg, das Größte überhaupt“. Das Rathaus wollten sie aber nicht. So darf Fuchs auch über die Faschingstage in seinem Amtssitz weiter regieren.