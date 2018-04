Sie kennen die Geografie Bayerns

„Iller, Lech, Isar, Inn...“ Richtig! Dies alles sind, nach einer alten Eselsbrücke aus Omas Zeiten, Nebenflüsse der Donau. Mit diesem Wissen war ein Punkt im diesjährigen Diercke Geografiewettbewerb schon erreicht. Allerdings erstreckten sich die Fragen weit über die Flüsse in Bayern hinaus. Im Juniorwettbewerb spielte es jedoch eine große Rolle sich im eigenen Bundesland gut auszukennen. Neben der größten Stadt wurden auch der höchste Berg, der längste Fluss und der größte See abgefragt, heißt es in einer Mitteilung der Mädchenrealschule Volkach. Immer wieder eine Herausforderung bildet die „stumme Karte“ Deutschlands, in die vorgegebene topografische Sachverhalte einzutragen waren. Bei der Auswertung des gesamten Wettbewerbs stellte sich heraus, dass sich durch zu flüchtiges Lesen der Fragen Fehler einschlichen und so mancher Punkt verloren ging. Im Juniorwettbewerb der Klassen 5/6 gewannen drei Schülerinnen mit Punktegleichstand (19 von 20): 5a: Maria Dilling (17 P.), 5b: Johanna Geiger (19 P.), 6a: Paula Krapf (19 P.), 6b: Lenia Happel (19 P.); Sieger in der Klassenstufe 7-9 wurden: 7a: Alina Lorey, 7b: Lea von Fritschen, 8a: Christine Karl, 8b: Lara Böhnlein, 9a: Rosa Krieger und 9b: Annika Zink. Aus den Klassensiegern 7-9 wurde mit einem eigenen Fragebogen die Schulsiegerin ermittelt. Mit deutlichem Punktevorsprung setzte sich Christine Karl aus der Klasse 8a durch. Alle Siegerinnen erhielten eine Urkunde und einen kleinen Sachpreis.