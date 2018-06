Kitzingen vor 1 Stunde

Sichtschutz gegen Gaffer für Feuerwehr Kitzingen

Als zweite von fünf Feuerwehren erhielt die Feuerwehr Kitzingen eine Sichtschutzplane gegen Gaffer an Einsatzorten. Damit will die Feuerwehr laut Mitteilung verhindern, dass unberechtigt Unfallfotos geschossen und auf Social-Media-Plattformen verbreitet werden. Gespendet wurde die zwei mal drei Meter große Plane aus Mesh-Gewebe von Berthold Diem, der seit über 20 Jahren im Bereich Aktuelle Berichterstattung auch als „Blaulichtfotograf“ tätig ist. In der kommenden Woche werden weitere Planen an drei Feuerwehren im Landkreis Würzburg ausgeliefert. Diem hofft auf zusätzliche Mitstreiter, die sich bereit erklären, eine oder mehr Wehren zu unterstützen. Im Bild (von links): Berthold Diem, Kommandant Markus Ungerer und Vorstandsvorsitzender Carsten Lieb. Foto: Berthold Diem