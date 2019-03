Sicherheitstag: Polizei warnt vor Diebstahl und Trickbetrug

Handtaschendiebstähle und Trickbetrügereien – mit diesen beiden Themen hat sich die Polizeiinspektion (PI) Kitzingen am Sicherheits- und Kontrolltag der Polizei in Unterfranken am Freitag beteiligt. Ab 11 Uhr informierten dazu drei Beamte am E-Center in der Marktbreiter Straße in Kitzingen drei Stunden lang Einkäufer und Passanten. Zusätzlich waren im Landkreis verstärkt Fußstreifen unterwegs, etwa in Volkach, Wiesentheid und Iphofen.

Insgesamt waren rund 20 Polizisten der PI Kitzingen in die großangelegte Aktion eingebunden. Diese war laut Polizei darauf ausgelegt, in der Bevölkerung Verständnis für Kontrollen der Polizei sowie deren tägliche Arbeit zu wecken und Transparenz zu beweisen.

Wer vorsorgt, macht Kriminellen das Leben schwer

Hauptziel der Aktion in Kitzingen war ganz klar, möglichst viele Menschen zu erreichen, stellte Alexander Lier, der Leiter der Ermittlungsgruppe der Kitzinger Polizei vor Ort am E-Center fest, während seine Kollegen Infobroschüren verteilen. Es gehe um Prävention – denn vor Diebstählen sei niemand gefeit. Doch wer vorsorgt, biete Dieben zumindest nicht leichtfertig die Chance zum schnellen Erfolg. Auch Trickbetrüger, insbesondere solche, die sich per Telefon ihre Opfer suchen, landeten ihre Treffer nicht nur bei älteren Menschen. Es gebe kriminelle Callcenter, die massenhaft über fiktive Gewinnversprechen oder die bekannte "Enkel-Masche" versuchen, an fremdes Geld zu gelangen.

Bernd und Ruth Metzger aus Kitzingen gehören als Rentner zur Zielgruppe von Betrügern, wie sie selbst wissen. Gerne lassen sie sich von Lier informieren. Auch sie habe bereits "merkwürdige Anrufe" erhalten, in denen ihr dubiose Gewinne versprochen wurden, berichtet Ruth Metzger. "Da lege ich einfach auf."

Zahl der registrierten Diebstähle im Landkreis ist gesunken

Von solchen Fällen, hinter denen Betrüger stecken können, hat Lier am Freitag von Passanten häufig gehört. Bei Weitem nicht alle werden der Polizei gemeldet. Es gibt also mehr Betroffene und mehr Betrugsversuche, als die Kriminalstatistik aussagt, bestätigt Lier. Laut dieser ist die Zahl der einfachen Diebstähle, wozu der Handtaschenraub zählt, im Bereich der PI Kitzingen vergangenes Jahr auf 462 Fälle gesunken, das sind rund ein Viertel weniger als im Vorjahr.