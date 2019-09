Sicherheitsabstand missachtet: Totalschaden

In die Tankstelle wollte am Freitagabend eine 24-jährige Opelfahrerin in Marktbreit abbiegen. Vor dem Abbiegen hielt sie an. Ein ihr folgender 49-jähriger Lastwagen-Fahrer erkannte das wartende Auto zu spät und fuhr auf. Die Frau wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Opel entstand laut Polizei Totalschaden, am Lkw wurde die Fahrzeugfront eingedrückt.