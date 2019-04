Sicher zum Egbert-Gymnasium

Bei Wind und Wetter, egal zu welcher Jahreszeit, sorgen sie dafür, dass ihre Mitschüler sicher vom Busbahnhof zur Schule gelangen: die Schülerlotsen des Egbert-Gymnasiums (EGM).

Mit Antonia Kraiß, Johanna Popp und Noemi Schuler haben nun drei von ihnen den Kreisentscheid beim Schülerlotsenwettbewerb gewonnen. Die Preise übergaben Bernhard Bätz, Polizeihauptkommissar und Vorsitzender der Verkehrswacht Kitzingen, Polizeihauptkommissar Norbert Müller, Polizeihauptmeisterin Andrea Diener und Schulleiter Robert Scheller.

Norbert Müller und Andrea Diener zeichnen für die Ausbildung der Schülerlotsen verantwortlich. Zusammen mit ihnen freute sich auch Andrea Weber-Brandt, die die Arbeit der Schülerlotsen am EGM koordiniert, über das ehrenamtliche Engagement der Schüler. Antonia Kraiß und Johanna Popp werden am 3. Mai auch beim Bezirksentscheid in Sennfeld dabei sein.