Kitzingen vor 1 Stunde

Sia Korthaus & Ariane Baumgartner zu Gast in Kitzingen

Sia Korthaus und die Sängerin und Pianistin Ariane Baumgartner stellen am Samstag, 25. Januar, 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr) in der Alten Synagoge in Kitzingen ihr neues Programm "komm ganz nah und halt die Klappe" vor. Rockige Balladen, soulige Chansons mit intelligenten Texten, in denen sich jeder wiederfindet, werden laut Pressemitteilung geboten. Wenngleich der Schwerpunkt des Programms auf der Musik liegt, werden auch Kabarettfans auf ihre Kosten kommen. Karten gibt es im Vorverkauf im Buchladen am Markt (Tel.: (09321) 8994), in der Schöningh Buchhandlung, Tel.: (09321) 267290 sowie an der Abendkasse ab 19 Uhr.