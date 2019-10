Rödelsee vor 1 Stunde

"Shalom aleichem" mit Hemos Sax-Bar auf dem Schwanberg

Nach wie vor erfreuen sich die Schlossparkführungen auf dem Schwanberg großer Beliebtheit, erklärte Schwester Dorothea Krauss am Sonntag Nachmittag. Besonders natürlich, wenn die Oktobersonne goldene Lichter setzt. So machte sich auch am vergangenen Sonntag eine größere Gruppe "auf die Spuren von Graf Alexander zu Castell-Rüdenhausen und seinen Sohn Radulf", geführt von Peter Heß.