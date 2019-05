Rödelsee vor 5 Stunden

Seniorenkreis zu Besuch in Abtswind

Abstwind war das Ziel des Rödelseer Seniorenkreises „Vollreife“ bei einem Ausflug. Das Gasthaus zur „Ölmühle“ wollten die Senioren schon lange besuchen, wie es in einem Schreiben an die Presse heißt, da der Besitzer Thomas Schwanfelder lange in Rödelsee das Gasthaus „Winzerstube“ bekochte.