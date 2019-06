Willanzheim vor 6 Stunden

Seniorenkreis auf Ausflug nach Maria Buchen

Die Wallfahrtskirche Maria Buchen im Spessart war heuer das Ziel des Seniorenkreises St. Martin Willanzheim. Die im Odenwald gelegene Klosterkirche hat eine reiche Geschichte, in der Seelsorge sind polnische Franziskaner-Minoriten tätig. Ilse Wolbert, die die Fahrt organisiert hatte, gestaltete auch zusammen mit ihrem Team eine Maiandacht mit Liedern, Gebeten und Meditationen in der schön geschmückten Wallfahrtskirche, heißt es in der Mitteilung. Nach einer Einkehr bei Kaffee und Kuchen sowie einer guten Brotzeit in der Buchenmühle unterhalb der Wallfahrtskirche trat man nach einem erlebnisreichen Tag die Heimreise an.