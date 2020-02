Rödelsee vor 30 Minuten

Seniorengruppe "Vollreife" feierte Fasching in Rödelsee

"Witte-witte-witt, sind wir nicht schick, nicht zu dünn und nicht zu dick. Blau das ist doch wunderbar, so was war noch niemals da", so lautete achtmal der Refrain der Modeschau à la Coco Chanel beim Seniorenfasching in Rödelsee. Die Vorzüge: praktisch, pflegeleicht und noch als Lumpensack nützlich. Außerdem wurde die Seniorengruppe "Vollreife Rödelsee" mit einer lustigen Gymnastikstunde, Gedichten und Schunkelliedern in Stimmung gebracht, heißt es in einer Pressemitteilung. Selbstgebackene Krapfen, Kuchen und leckere Hähnchenschenkel rundeten den lustigen Faschingsnachmittag ab.