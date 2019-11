Kitzingen vor 51 Minuten

Seniorenausflug durch den herbstlichen Steigerwald

Durch den herbstlichen Steigerwald führte die Fahrt des Seniorenausflugs des BRK-Kreisverbandes Kitzingen nach Frankfurt/Markt Taschendorf, Vestenbergsgreuth und Geiselwind. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, stand nach dem Mittagessen das Einkaufen im Kräuter- und Teeladen Bauer an. Im Hotel Strohofer in Geiselwind wurden die Teilnehmer nach der Kaffeepause von Manuela Strohofer in der Autobahnkirche "Licht auf unserem Weg" begrüßt. Sie gab Einblick in die Geschichte der Kirche - von der Idee diese zu bauen, bis hin zur Planung und ihrer Fertigstellung. Mit ihrer sehr persönlichen Ausführung, unterbrochen von Meditation, Gebeten und Liedern, wird diese Stunde den Senioren noch lange im Gedächtnis bleiben, heißt es.