Senioren aller Stadtteile trafen sich

Auf Einladung des Bürgermeisters Josef Mend trafen sich über 220 Senioren in der Karl-Knauf-Halle in Iphofen. Mit Bussen wurden sie aus allen Stadtteilen zum gemütlichen Nachmittag abgeholt. Der Seniorenbeauftragter Josef Gareis wies darauf hin, dass dies das erste Treffen dieser Art in Iphofen seit der Gebietsreform 1972 sei, so die Mitteilung. Er berichtete, dass die Senioren in den einzelnen Stadtteilen jeden Monat zusammenkommen. Die jeweiligen Räume und technischen Ausstattungen in den Stadtteilen seien hervorragend und allesamt barrierefrei. Bürgermeister Mend dankte den Gästen und Helfern und zeigte sich überwältigt von der großen Zahl der Gäste. Neben Kaffee und Kuchen servierten die ehrenamtlichen Helfer einen Imbiss. Gezeigt wurde den Gästen alte Videos aus dem Stadtarchiv. Die Unterhaltung wurde musikalisch untermalt.