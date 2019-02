Senioren-Union besucht Klinik Kitzinger Land

Die Senioren-Union des Landkreises Kitzingen war kürzlich in der Klinik Kitzinger Land zu Gast. Die Geschäftsführer Thilo Penzhorn und Uwe Pfeiffle informierten die Besucher über die Entwicklung des Hauses. Bei guter Personallage werde die Klinik von den Patienten sehr gut angenommen, erklärten sie den Senioren der CSU. Die Klinik könne ihr Leistungsangebot ständig erweitern und verbessern, heißt es in der Pressemitteilung der Senioren-Union. Dabei lege die Klinik Wert auf den zwischenmenschlichen Bereich, neben der Qualitätssicherung im Medizinischen. Eine große Herausforderung stellt der Umbau der Klinik bei laufendem Betrieb dar. Das Kreiskrankenhaus sieht sich nicht in Konkurrenz zu anderen Einrichtungen in der Region, sondern als sinnvolle Ergänzung. Die mündliche Information wurde durch eine Hausführung ergänzt, besonders durch die neu gestalteten Bereiche. Aus Sicht der Teilnehmer hinterließ der Besuch einen nachhaltigen Eindruck und stärkte das Vertrauen in "unsere Klinik".