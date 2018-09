Viele Landwirte suchen nach innovativen Absatzmöglichkeiten für ihre selbsterzeugten Produkte. Am Montag, 29. Oktober, bietet das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Karlstadt das Seminar „Direktvermarktung mit Automaten und Vertrauenskassen – Chancen und Risiken“ an. Die Teilnehmer erhalten laut Pressemitteilung Informationen zur Entwicklung des Marktes sowie zu den Verbraucherwünschen. Außerdem bekommen sie einen Einblick in die Kostenkalkulation und Wirtschaftlichkeit. Die wichtigen lebensmittel- und hygienerechtlichen Anforderungen an diese Vermarktungsschiene werden geklärt. Zwei Betriebe, die erfolgreich in die Automatenvermarktung bzw. die Vertrauenskassen eingestiegen sind, berichten über ihre Erfahrungen.

Die Veranstaltung findet von 9.30 bis circa 15.15 Uhr im Hotel Mainpromenade, Mainkaistraße 6, in Karlstadt statt. Die Teilnehmergebühr beträgt 15 Euro. Anmeldung online unter www.weiterbildung.bayern.de (Rubrik Diversifizierung, Amt Karlstadt).

Weitere Informationen bei Katharina Landauer, AELF Karlstadt, Tel. (0 93 53) 79 08 11 oder E-Mail: katharina.landauer@aelf-ka.bayern.de.