Selbsthilfegruppe in Kitzingen ruft selbst um Hilfe

Es ist ein diffuser Schmerz, der im Rücken beginnt und dann in andere Körperregionen ausstrahlt – ein Schmerz, der sich im Lauf der Zeit festsetzt und chronisch wird. Walter Fuhrmann geht es besser, seitdem er sich regelmäßig bewegt: Laufen, Gymnastik, Fitness – das ganze Programm. Er ist nicht allein an diesem Abend, als Sturm "Sabine" übers Land zieht und auch durch alle Ritzen der Alten Schule in Fröhstockheim pfeift. Mit ihm dehnen und strecken sich im Gymnastikraum etwa zehn Männer und Frauen, die eines eint: Sie alle leiden an der Gelenkkrankheit Morbus Bechterew. Bald könnte es ihnen wieder ein Stück schlechter gehen. Denn wenn sich in den kommenden Wochen nicht noch eine neue Trainerin findet, muss ihre Selbsthilfegruppe, die sich an den ganzen Landkreis Kitzingen richtet, wohl aufgelöst werden.

Die bisherige Trainerin hört Anfang April auf

Auch Carla Götschel umtreibt die Sorge um die Existenz der Gruppe. Seitdem diese vor 18 Jahren gegründet wurde, ist die Wahl-Rödelseerin dabei, und auch ihr tut die regelmäßige Bewegung unter fachlicher Anleitung gut. Immer wieder haben die Übungsleiterinnen gewechselt, die jetzige ist die vierte seit Bestehen der Gruppe. Aus beruflichen Gründen wird sie sich Anfang April zurückziehen, aber so schwierig wie dieses Mal war es noch nie, den Posten neu zu besetzen. Die Bewegung unter Aufsicht hat auch praktische Gründe. Carla Götschel sagt: "Wir brauchen einen geschulten Physiotherapeuten, sonst können wir die Rezepte nicht mehr abrechnen." Also haben sie – nicht ganz uneigennützig – einen Hilferuf abgesetzt, um die demnächst frei werdende Stelle doch wieder angemessen besetzen zu können.

Morbus Bechterew ist eine chronisch-entzündliche rheumatische Erkrankung mit Schmerzen und Versteifung von Gelenken. In Deutschland, so schätzt die Bundesvereinigung Morbus Bechterew, sind etwa 350 000 Menschen von der Krankheit betroffen, längst nicht nur Ältere. Vielen hilft es, regelmäßig und systematisch Sport zu treiben. Damit lässt sich die Krankheit nicht heilen, aber man kann ihre Symptome zumindest lindern. "Es geht um gezielte Bewegung", sagt Carla Götschel zwischen zwei Aufwärmübungen.

Ziel ist es, die Muskulatur zu erhalten und zu kräftigen, und so werfen sie sich in der Alten Schule in Fröhstockheim einmal in der Woche Bälle zu, trainieren mit Schwingstab und Thera-Band, machen Atem- und Entspannungsübungen. Einige intensivieren das wöchentliche Training in der Gruppe durch Schwimmen oder Radfahren. "Man muss kontinuierlich dran bleiben", sagt einer, der noch jeden Tag zur Arbeit geht.

Bei Schweinefleisch geht es manchem schlechter

Noch immer hoffen sie, dass es über den April hinaus eine Lösung für sie geben wird. Ihre Treffen – normalerweise in der Turnhalle der Kitzinger Siedlungsschule, die derzeit umgebaut wird – dienen auch dazu, sich auszutauschen. "Das geht in der Gruppe deutlich besser", sagt Carla Götschel. Denn auch wenn der chronische Schmerz sie eint: Jeder hat seine eigenen Erfahrungen gemacht. "Wenn ich viel Schweinefleisch esse, geht es mir schlechter", sagt die Jüngste der Gruppe, eine Frau um die 30. Andere brauchen täglich Schmerzmittel, um ihren Herausforderungen in Alltag und Beruf gewachsen zu sein. An diesem Abend wird viel gelacht und erzählt. Sie wirken wie eine große Familie.