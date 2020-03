Sekt im Blauen Saal: Ein Jahr neues altes Roxy in Kitzingen

Ein kleines Jubiläum hatte das Roxy Kino in Kitzingen am vergangenen Samstag zu feiern: das einjährige Bestehen nach der langen Schließung im Jahr 2007. Rund 50 Gäste warteten schon einige Zeit vor der Veranstaltung vor dem Eingang am Rosenberg. Christine Jenike, die Vorsitzende des Fördervereins, und Geschäftsführer Michael Schmitt empfingen die Besucher im Blauen Saal mit einem Glas Sekt.

Beim Rückblick berichteten sie, dass am Anfang viele Renovierungsarbeiten nötig gewesen seien. Besonders der Brandschutz habe viel Geld verschlungen, doch sei die Genossenschaft, unter der das Kino läuft, finanziell gut von der Stadt unterstützt worden. Inzwischen schreibt das Kino schwarze Zahlen und die Verantwortlichen und vielen ehrenamtlichen Helfer freuen sich über zahlreiche Gäste.

Um die Kitzinger in das alte neue Kino zu locken, haben sich Jenike und Schmitt einiges einfallen lassen. "Die meisten Besucher kamen, wenn wir ein Event oder Buffet mit angeboten haben", berichtet die Vorsitzende des Fördervereins. "Der erfolgreichste hier gezeigte Film war der ‚Leberkäs-Junkie‘, hier mussten wir sogar von einer auf drei Veranstaltungen aufstocken", freut sich Jenike.

Im neuen Jahr wollen die Verantwortlichen die Kitzinger wieder für das Open-Air-Kino, diesmal im Paul-Eber-Hof, begeistern. Außerdem soll die Empore im Blauen Saal eröffnet und mit Lounge-Möbeln zu einem Luxus-Abteil werden. Und mit einer 10er-Karte sollen sowohl häufige Kinobesucher als auch größere Gruppen von einem günstigeren Tarif profitieren.