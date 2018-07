Fröhstockheim vor 2 Stunden

Seitenabstand nicht eingehalten

Beim Abbiegen im Gewerbegebiet in Fröhstockheim Am Wald hielt am Montagnachmittag der 29-jährige Fahrer eines Sattelzuges den Seitenabstand nicht ein und blieb am Zaun eines Anwesens hängen. Schaden laut Polizeibericht: 2000 Euro.