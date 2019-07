Dettelbach vor 33 Minuten

Seitenabstand falsch eingeschätzt

Am Sonntagabend fuhr ein 56-Jähriger mit seinem Wohnwagen-Gespann dicht an einem geparkten Opel in der Schillerstraße in Dettelbach vorbei und streifte diesen an der rechten Fahrzeugseite. Hierbei entstand ein Schaden von circa 1400 Euro.