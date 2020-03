Seit Dienstagabend: Erster Corona-Fall im Landkreis Kitzingen

Am späten Dienstagabend wurde der erste Corona-Fall im Landkreis Kitzingen bekannt. Betroffen ist ein Mann aus dem Landkreis, der sich aktuell in Quarantäne befindet. Wie es in einer Pressemeldung des Landratsamtes weiter heißt, werde das Umfeld des Mannes derzeit vom Gesundheitsamt des Landratsamts Kitzingen überprüft. Familienangehörige und weitere Personen, die als Kontaktpersonen 1 eingestuft werden, befinden sich demnach bereits in Quarantäne.

Das Landratsamt und das Gesundheitsamt bitten die Bevölkerung, weiterhin Ruhe zu bewahren. Das Landratsamt richtet aktuell ein Bürgertelefon ein, das unter Tel.: (09321) 9 28 11 11 zu erreichen ist. Das Bürgertelefon ist zu erreichen von 8 bis 16 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 16 Uhr.

Zudem gelten, wie bei der Grippe, weiterhin die üblichen Hygieneempfehlungen: Abstand halten und engen Kontakt mit Personen, die an einer Atemwegsinfektion erkrankt sind, meiden. Häufiges Händewaschen mit Wasser und Seife mindestens 30 Sekunden. Beim Niesen und Husten Mund und Nase mit der Armbeuge abdecken und Einmal-Taschentücher verwenden.

Weitere Infos auch unter www.kitzingen.de und unter www.mainpost.de/corona