Segnung der Palmzweige findet via Livestream aus Geiselwind statt

Die Kirchen im Bereich des katholischen Seelsorgebereichs Dreifrankenland im Steigerwald informieren über die Segnung der Palmzweige am Palmsonntag und der Speisesegnung an Ostern.

Aufgrund der aktuellen Einschränkungen könne an den Kar- und Ostertagen während der Livestream-Gottesdienste in der Autobahnkirche Geiselwind im Gottesdienstraum keine Segnung der Palmzweige erfolgen, teilt Diakon Hans Scherbaum in einer Pressemitteilung mit.

Es könnten ebenfalls keine Speisen und Kerzen, die von Gläubigen in die Kirche gebracht und nach dem Ostergottesdienst abgeholt werden, gesegnet werden.

Palmzweige, Speisen und Kerzen können während der Livestream-Gottesdienste am Palm- und am Ostersonntag in der Wohnung bereitgehalten werden. Sie werden dann von der Autobahnkirche Geiselwind aus gesegnet.