Segnitzer wehren sich gegen Muschelkalkabbau

Noch immer beherrscht das Thema Muschelkalk die Gemüter in Segnitz. Seit die Nachbargemeinde Frickenhausen genehmigt hat, dass in den nächsten Jahrzehnten dort rund 1,5 Millionen Kubikmeter Muschelkalk abgebaut werden dürfen, die Abfuhr aber über die Gemeinde Segnitz erfolgen soll, sind die Segnitzer sauer.

Bürgermeisterin Marlene Bauer machte in der Gemeinderatssitzung am Montag klar, dass der Gemeinde weitgehend die Hände gebunden sind. "Wir sind nicht einmal Träger öffentlicher Belange und werden deshalb offiziell nicht gehört", erklärte sie. Aus diesem Grund hat sie die beteiligten Behörden angeschrieben und beantragt, dass Segnitz in das Verfahren mit einbezogen und angehört wird. Zudem fordert sie ein Verkehrsgutachten, das die Auswirkung des erhöhten Schwerlastverkehrs auf die Gärtnergemeinde prüft. Ebenso hat sie sich an die zuständigen Abgeordneten, an die Regierung von Unterfranken und an die Landrätin gewandt und um Hilfe gebeten. Sie ist sich aber sicher: Ohne einen breiten Protest aus der Bevölkerung hat die Gemeinde keine Chance, die drohende Verkehrsbelastung abzuwenden.

Und der Protest formiert sich. Unter den Zuhörern der Gemeinderatssitzung war Kerstin Wirsing, die in der Frickenhäuser Straße wohnt und direkt vom Lkw-Verkehr betroffen ist. Sie berichtete, dass sie an diesem Morgen zwischen neun und 13 Uhr allein 32 Lke gezählt hat und das waren allein die Rübenlaster, die momentan saisonbedingt unterwegs sind. "Die Gläser klappern im Schrank und wir haben die ersten Risse in der Wand", erklärte sie. Sie mag sich gar nicht ausmalen, was eine Ausweitung des Verkehrs für Auswirkungen hätte. Deshalb steht für sie fest: "Mein Ziel ist nicht eine Verkehrsberuhigung oder sonst eine Notlösung. Mein Ziel ist, dass es entweder keinen Muschelkalkabbau geben wird oder die Abfuhr woanders erfolgt!" Zusammen mit ihren Nachbarn ist sie dabei eine Bürgerinitiative zu gründen und weitere Schritte zu unternehmen. Dabei hofft sie auf die Unterstützung des gesamten Ortes.

Weitere Punkte in der Sitzung waren:

Die Jahresrechnung 2017 wurde vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen. Darin wurde der Haushalt 2017 mit einem Volumen von insgesamt rund 2,3 Millionen Euro abgeschlossen. Etwa 450.000 Euro Sollüberschuss wurden in die allgemeinen Rücklagen überführt.

Für das Gebiet Im Schind hat die Gemeinde eine Satzung über die Begründung eines besonderen Vorkaufsrechts festgelegt. Darin wird geregelt, dass der Gemeinde für die Grundstücke in diesem Gebiet künftig ein besonderes Vorkaufsrecht zusteht. Damit soll gesichert sein, dass städtebauliche Maßnahmen auch wie geplant durchgeführt werden können.

Bürgermeisterin Marlene Bauer informierte, dass am Kirchturm eine Notsicherung aus Netzen angebracht wurde, um vor weiteren herabfallen Gesteinsbrocken zu schützen. Weitere Bauarbeiten zur Sanierung des Turmes müssen nun Schritt für Schritt geplant werden.