Segnitzer Schützen küren ihre Besten

Traditionell am Kirchweihsamstag kürten die Segnitzer ihren Schützenkönig. Eine erwartungsvolle Menge an Zuschauern versammelte sich am Rathaus, um den Festzug der Schützengesellschaft zu empfangen. Bürgermeisterin Marlene Bauer begrüßte dort die Vereinsmitglieder und freute sich über die feierliche Proklamation am Kirchweihabend. Schützenmeister Werner Götz hieß die Willanzheimer Blasmusikkapelle willkommen, die den Festzug schon seit 25 Jahren begleitet.

Zur Feier des Tages hatten auch die Musiker ihr Glück im Schießstand versuchen dürfen. Lena Braun holte sich den Pokal mit einem sagenhaften 17,4 Teiler. Spannend machte der Schützenmeister, wie in jedem Jahr, die Kür des Bürgerkönigs. Er ließ die besten zehn Teilnehmer nach vorne kommen und verkündete die Platzierungen. Gewinner waren Dennis Bischof mit 27,5 Teilern, gefolgt von Kevin Kerstenski (33,4 Teiler) und Johann Kaemmer (44,5 Teiler).

Kette und Scheibe übergeben

Danach wurde der Schützenkönig ausgerufen. Die Vorjahressiegerin Tanja Nöth, die vor einem Jahr noch Hoffmann hieß, legte ihre Kette ab und übergab sie an ihren Nachfolger Niklas Frank. Dieser hatte sich mit 7,8 Teilern die Königswürde geholt. Neben der Kette erhielt er die traditionelle Scheibe, die mit dem Wappen der Willanzheimer Blasmusik verziert war. Eine Erinnerung an die 25-jährige Zusammenarbeit, wie der Schützenmeister noch einmal betonte.

Maler Günther Baumann hatte hier ganze Arbeit geleistet, Werner Götz lobte dessen Werk ausdrücklich. Die Plätze zwei und drei gingen an Daniel Götz (106,9 Teiler) und Mirko Frank (190,9 Teiler). Im Anschluss machten sich die Schützen gemeinsam mit der Musikkapelle auf den Weg ins Schützenhaus. Dort wurden die Preise in den restlichen Kategorien verteilt: Den besten Glück-Schuss gab Mirko Frank mit 8,6 Teilern ab, die Glücksprämie ging an Daniel Götz (167,4 Teiler).

Nöth holt auch Meisterprämie

Die Vereinsmeisterschaft sicherte sich die scheidende Schützenkönigin. Tanja Nöth holte den Titel und mit 149,9 Ringen auch die Meisterprämie, die stets aus einer Serie ermittelt wird. In der Kategorie "Fest 2019" ging der erste Platz an Tobias Schober (66,2 Teiler). Passend zum Anlass wurde auch eine Kirchweihprämie ausgelobt, die sich Daniel Götz sicherte (159,6 Teiler). Ebenso erhielt er die diesjährige Kirchweihscheibe, die er mit 16,5 Teilern schoss.