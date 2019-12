Segnitzer Bürgermeisterkandidat: SPD nominiert Klaus Müller

Im Segnitzer Schützenhaus hatte Klaus Müller (60) laut einer Pressemitteilung zur Nominierungsversammlung des SPD-Ortsvereins geladen. Rund 35 Segnitzer und Interessierte sind der Einladung gefolgt. Klaus Müller, der Mitglied des SPD-Ortsvereins Marktbreit-Segnitz-Marktsteft ist, wurde der Mitteilung zufolge einstimmig als dritter Kandidat für das Segnitzer Bürgermeisteramt nominiert.

SPD-Ortsvorsitzender Werner Hund stellte Klaus Müller als Bewerber für die Bürgermeisterwahl vor. In seiner Nominierungsrede, stellte sich Müller kurz den Anwesenden vor, heißt es in der Pressemitteilung. Der gebürtige Segnitzer war berufsbedingt längere Zeit in einer anderen Region Deutschlands sesshaft. Seit mehreren Jahren lebt er wieder in Segnitz und arbeitet bei einer Würzburger Firma. Müller nannte die Ausweisung neuer Bauplätze und die Umgestaltung eines seit kurzem im Besitz der Gemeinde Segnitz befindlichen Hauses für die Feuerwehr Segnitz als Schwerpunkte seiner Arbeit.