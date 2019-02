Segnitz wird gesperrt

Nächste Woche geht es los, in Segnitz rollen die Bagger an, um die Ortsdurchfahrt zu sanieren. Zwar warten Einwohner wie Bürgermeisterin ungeduldig darauf, aber dennoch wird die Bauphase einige Unannehmlichkeiten mit sich bringen, hieß es in der Sitzung des Gemeinderates.

Ab dem 6. März wird die Straße ab der Kreuzung Frickenhäuser/Sulzfelder Straße bis zum Rathaus voll gesperrt. Außerdem sind die Zufahrtsstraßen Im Furtsand und Marterweg ab sofort nur noch für Anwohner, Kunden- und Lieferverkehr geöffnet. Bürgermeisterin Marlene Bauer bat eindringlich darum, dass vor allem ortsfremde Fahrer in dieser Zeit die Umgehungsstraße nutzen. Aber auch Segnitzer, die nicht im Altort wohnen, sind angehalten, während der Bauphase die Ortsdurchfahrt zu meiden. "Die Baumaßnahme wird von allen einiges an Einschränkungen und Geduld abverlangen, dafür wird es danach umso schöner sein", meinte die Bürgermeisterin.

Die Bauarbeiten müssen archäologisch begleitet werden, dafür vergaben die Räte am Montag den Auftrag an die Firma Heyse aus Schwarzach. Rund 57 000 Euro schlagen dafür zu Buche. An drei Stellen ist die Begleitung notwendig, vor allem rund um die Kirche sind Bodenfunde möglich. Sollte das der Fall sein, müssen die Funde aufgenommen und kartiert werden, anschließend wird die Stelle wieder zugeschüttet. Außerdem beschloss der Gemeinderat den offiziellen Auftrag an den Verband für ländliche Entwicklung, die haushaltsrechtliche Kostenaufteilung des gesamten Bauprojekts durchzuführen. Dafür wird ein Pauschalhonorar von 6000 Euro fällig.

Weitere Punkte in der Sitzung waren:

Beim geplanten Abbau von Muschelkalk in Frickenhausen ist die Gemeinde Segnitz mittlerweile als Nachbar in das Verfahren eingebunden. Dazu verabschiedeten die Räte am Montag eine Stellungnahme, die sich ausdrücklich gegen das Vorhaben ausspricht. Sie gehen davon aus, dass die Segnitzer Straße für die zusätzliche Belastung durch den Schwerlastverkehr nicht ausgelegt ist. Zudem sei die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer, vor allem Fußgänger und Radfahrer nicht gewährleistet, Schäden an der Substanz der angrenzenden Wohngebäude werden ebenso erwartet wie Staub- und Lärmbelastung für Gartenbaubetriebe und Anwohner. Der Gemeinderat forderte, eine alternative Abfahrtsroute festzulegen, die über die Gemarkungen Frickenhausen oder Zeubelried möglich ist. Oder die Möglichkeit einer Behelfszufahrt an der Autobahn A7 Würzburg-Ulm zu schaffen. Die Bauverwaltung hat ausgerechnet, dass insgesamt 5200 Lkw-Fahrten zu erwarten sind. Die Gemeinde hofft, das abwenden zu können.

Eine Diskussion gab es über die Einstellung eines Touristmanagers in der ILE südliches Main-Dreieck. Nachdem der Zusammenschluss aus zwölf Gemeinden immer wieder Risse bekommen hatte, gibt es nun ein neues Gesamtkonzept. Das sieht unter anderem die Einstellung eines Touristmanagers vor, der die Attraktivität der Region stärken und die Orte besser am Markt präsentieren soll als das bisher der Fall ist. Die Räte haben nichtöffentlich bereits darüber beraten und zeigen sich grundsätzlich einverstanden mit dem Konzept.

a es aber auch um viel Geld geht, sind sie nur zu einem Kompromiss bereit. Die Finanzierung ist eigentlich für fünf Jahre angelegt, die Gärtnergemeinde möchte sich nur für zwei Jahre beteiligen. Das bedeutet zweimal rund 7500 Euro. Nach den zwei Jahren will die Gemeinde anhand der bisherigen Ergebnisse entscheiden, ob sie sich weiter daran beteiligt.

Für Gemeinderat Michael Hecht ist das immer noch zu viel. Er ist von dem Konzept nicht überzeugt und stimmte anschließend auch gegen den Beschluss. Norbert Bischoff, der bisher maßgeblich für den Segnitzer Tourismus verantwortlich ist, hofft dagegen auf professionelle Begleitung: "Wir wurschteln hier nur so vor uns hin, da wäre es gut wenn uns jemand hilft."