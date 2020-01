Segnitz begrüßt das neue Jahr im neuen Haus

Ein klein wenig roch es noch nach frische Farbe im nagelneuen Segnitzer Dorfgemeinschaftshaus. Zwar ist noch alles fertiggestellt, aber dennoch hat die Gemeinde mit ihrem Neujahrsempfang eine inoffizielle Eröffnung gefeiert.

Bürgermeisterin Marlene Bauer freute sich über die neuen Räume, die nun für die Gäste des Empfangs auch Sitzgelegenheiten boten. Das Haus steht stellvertretend für ein Jahr voller Baustellen, das hinter den Segnitzern liegt. So wurden im Rahmen der Dorferneuerung die Ortsdurchfahrt und die Mainstraße saniert. Marlene Bauer bedankte sich bei den beteiligten Baufirmen und Behörden für den beinahe reibungslosen Ablauf und den straffen Zeitplan.

Ärger über Hundehaufen und gestohlene Gegenstände

Verärgert zeigte sie sich hingegen wegen der zunehmenden Zerstörung und Verunreinigung im Ort. Ob gestohlene Wanderzeichen, Hundehaufen oder sogar Gegenstände, die im Dorfgemeinschaftshaus gestohlen wurden: Sie rief ihre Mitbürger dazu auf, die Augen offen zu halten und Personen anzusprechen, die Verunreinigungen verursachen.

Abgesehen davon funktioniert die Gemeinschaft in der Gärtnergemeinde aber hervorragend. Das wurde schon an der großen Zahl von Ehrungen für viele Ehrenamtliche in Vereinen, im Museum und im sozialen Bereich deutlich. Stellvertretend sei hier Karl Fuchs genannt. Der ehemalige Gemeinderat und zweite Bürgermeister hat auch in den Jahren nach seiner Amtszeit den Bauhof tatkräftig unterstützt. Außerdem habe er sein "enormes Wissen und seine große Erfahrung" stets weitergegeben, so die Bürgermeisterin. Sie dankte dem engagierten Rentner für seine Hilfsbereitschaft.

Neubürger eingeladen, Teil der Gemeinschaft zu werden

Insgesamt 26 Erwachsene sind 2019 nach Segnitz gezogen, fünf von ihnen waren beim Empfang am Sonntag da. Marlene Bauer begrüßte sie in der Gärtnergemeinde und lud sie ein, aktiv Teil der Dorfgemeinschaft zu werden. Außerdem gratulierte sie den Vertretern des Schützenvereins und des TV Segnitz zu ihren sportlichen Erfolgen, die sie im vergangenen Jahr feiern konnten.

Der dritte Bürgermeister Achim Volkamer gab die zahlreichen Dankesworte an Marlene Bauer zurück. Er lobte sie für ihr unermüdliches Engagement und ihren Fleiß, mit dem sie die Gemeinde drei Jahre geleitet hatte. Fast am Ende ihrer Amtszeit erklärte er: "Die Bauer-Jahre waren zwar nicht lang, aber sie werden trotzdem einprägsam in Erinnerung bleiben."