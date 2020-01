Geiselwind vor 57 Minuten

Segensgottesdienst in der Autobahnkirche Geiselwind

Unter dem Titel "An Gottes Segen ist alles gelegen" findet am Sonntag, 12. Januar, um 14.30 Uhr ein ökumenischer Segensgottesdienst in der Autobahnkirche in Geiselwind statt. Der Pfarrer und Liedermacher Johannes Matthias Roth mit Tochter Chistianna, Wortgottesdienstleiterin Manuela Strohofer und Pfarrer Joseph Kollathuparampil gestalten laut einer Pressemitteilung den Gottesdienst mit Texten, Gebeten, neuen geistlichen Liedern und Balladen.