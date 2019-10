Geiselwind vor 2 Stunden

"SeelenZeit" in der Autobahnkirche

"SeelenZeit – die Freude glauben zu können“ lautet das Motto unter dem am Sonntag, 27. Oktober, um 17 Uhr ein Konzertabend mit Suzan Baker und Dennis Lüddicke in der Autobahnkirche Geiselwind stattfindet. Die außergewöhnliche Stimme wurde Suzan Baker in die Wiege gelegt – genau wie ihre große Liebe zur Musik, heißt es in einer Pressemitteilung. Mittlerweile ist sie seit vielen Jahren mit dem Gitarristen Dennis Lüddicke auf Tour. So bildet sich eine musikalische Symbiose von bemerkenswerter Bandbreite, heißt es weiter. Viele Eigenkompositionen von Suzan Baker erzählen von der Freude glauben zu können. Sie bestechen durch eine bildreiche Lyrik und Tiefgründigkeit und erzählen von Selbst-Erlebtem und -Erfahrenem. Der Eintritt ist frei, um Spenden für das Waisenhaus in Kumi in Uganda wird gebeten.