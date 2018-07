Seinsheim vor 1 Stunde

Seefest und Triathlon

Das Seefest mit dem Seinsheimer Triathlon am Landschaftssee findet am Sonntag, 8. Juli, statt. Das Fest startet um 10 Uhr mit einem Gottesdienst am Landschaftssee, anschließend gibt es ein Weißwurstfrühstück, ab 13 Uhr Kaffee und Kuchen.