Sechs Verletzte nach Scheunenbrand

Am Samstagvormittag ist es in der Dorfmitte von Euerfeld eine Scheune komplett abgebrannt. Das berichtet das Polizeipräsidium Unterfranken am Samstagnachmittag. Das Gebäude stürzte letztendlich teilweise ein. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar, die Kriminalpolizei Würzburg führt die Ermittlungen.

Um 11.15 Uhr hatten Zeugen das Feuer in der Scheune in der Kaiserstraße bemerkt und den Notruf verständigt. Rund 120 Feuerwehrleute aus dem gesamten Landkreis waren im Einsatz und konnten ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude durch Bewässerung der Dächer glücklicherweise verhindern.

Umliegende Gebäude beschädigt

Dennoch wurden mindestens vier umliegende Gebäude in Mitleidenschaft gezogen. Bei dem zur Scheune zugehörigen Wohnhaus wurde der Vorbau massiv beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe ist zum aktuellen Zeitpunkt daher noch nicht genau zu beziffern, wird voraussichtlich aber im oberen fünfstelligen Bereich liegen.

Rauchgasvergiftung erlitten

Insgesamt wurden sechs Personen, insbesondere durch Rauchgasvergiftungen verletzt, darunter auch einer der Feuerwehrmänner. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die ersten Überprüfungen bereits eingeleitet und wird die Sachbearbeitung von der Kitzinger Polizei übernehmen.

Zeugen, die vor Ausbruch des Brandes Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung des Brandfalles beitragen könnten, werden gebeten, dies der Kripo Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 mitzuteilen.