Ein unbekannter Täter hat in der Wiesentheider Straße in Prichsenstadt einen Seat zerkratzt.

Die Tat ereignete sich in der Zeit von Montag, 11 Uhr, und Mittwoch, 15 Uhr, wie die Polizei schreibt. Das Auto parkte in der Nähe des Spielplatzes und wurde an der rechten hinteren Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.