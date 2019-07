Kitzingen vor 1 Stunde

Seat gerammt und geflüchtet

In der Zeit von Freitag, 18.15 Uhr, bis Samstag, 16.45 Uhr, stieß in der Böhmerwaldstraße in Kitzingen ein Unbekannter mit seinem Pkw gegen einen geparkten Seat. Wie die Polizei mitteilte, beschädigte er dabei die linke Fahrzeugseite und flüchtete von der Unfallstelle.Es entstand ein Schaden von circa 3000 Euro.