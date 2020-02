Marktbreit vor 43 Minuten

Schwungvoll ins Jubiläumsjahr

Das Jahr 2020 steht bei den Marktbreiter Musikanten laut Pressemitteilung im Zeichen des 30-jährigen Bestehens der fränkischen Blaskapelle. Mit einem Frühlingskonzert im Lagerhaus startet die fränkische Blaskapelle am Sonntag, 15. März, um 15 Uhr ins Jubiläumsjahr. Seit 1990 führt Kilian Mend als Dirigent mit großer Leidenschaft, Temperament und Einsatzfreude seine Kapelle an. In den drei Jahrzehnten ununterbrochen an seiner Seite, Flügelhornist und Vorstand Helmut Bauereiß. Die Liebe zur Blasmusik teilen die beiden passionierten Hobbymusiker laut Pressemitteilung mit 20 weiteren Musikanten und Musikfreunden, die sich in Marktbreit treffen, um gemeinsam der Blasmusik zu frönen. Das Musikprogramm beim Jubiläumskonzert bietet einen Querschnitt durch die Welt der Musik und reicht von traditionellen Stücken, über klassische Melodien, hin zu eigenen Werken der Marktbreiter. Als Höhepunkt der Veranstaltung wird die neue CD „Frankenzauber“ vorgestellt. Eintrittskarten (acht Euro) gibt es ab sofort unter Tel.: (09332) 1517; Einlass in die Lagerhalle ist ab 14 Uhr.