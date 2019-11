Schwindel-Attacke: Autofahrerin kommt von Fahrbahn ab

Als eine 49-jährige Autofahrerin war am Donnerstagfrüh in der Mainstockheimer Straße in Kitzingen unterwegs war, ist ihr laut Polizei am Steuer schwindelig geworden. Deshalb übersah sie den Kreisverkehr und kam erst auf einer Grünfläche mitten in der Verkehrsinsel zum Stehen. Das Auto beschädigte einen Baum und wurde selbst total beschädigt. Die Fahrerin des Opels wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.