Dettelbach vor 1 Stunde

Schwerverletzter mit Helikopter in Uni-Klinik transportiert

Zu einem folgenschweren Zusammenstoß kam es am Mittwochnachmittag zwischen Neuses am Berg und Dettelbach, weil ein 84-Jähriger beim Abbiegen auf einen Parkplatz einen vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer übersah. Der 39-jährige Fahrer wurde durch den Aufprall etwa 20 Meter durch die Luft geschleudert und erlitt dabei schwere Verletzungen. Mit einem Helikopter wurde er in die Uni-Klinik nach Würzburg geflogen. Die Insassen des Pkw erlitten nur leichte Verletzungen. Wie die Polizei mitteilte, entstand ein Schaden von 12 000 Euro. Die Feuerwehr Dettelbach war mit 18 Mann an der Unfallstelle im Einsatz.