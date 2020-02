Kitzingen vor 1 Stunde

Schwertransport bleibt an Brücke hängen

In der Nacht auf Mittwoch fuhr ein Schwertransport die Staatsstraße 2251 von Kitzingen kommend in Richtung Schwarzach entlang. Im Anschlussbereich zur Autobahn wollte der Transport auf die A 3 in Richtung Frankfurt weiterfahren. Zuvor musste er allerdings unter der Unterführung durch. Dabei blieb der Sattelzug laut Polizeibericht mit der Ladung auf dem Sattelanhänger an der Brückenunterseite hängen. An der Brücke und auf der Fahrbahn entstanden dadurch Kratzer. Es ging nur um wenige Zentimeter, die dem Transportfahrer fehlten, so die Polizei. So entstand vermutlich an der Ladung ein Schaden von etwa 5000 Euro.