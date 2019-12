Schwere Verletzungen: Schulbus fährt zwölfjährigen Jungen an

Am Dienstagvormittag fuhr ein 39-Jähriger mit dem Schulbus an die Haltestelle der Nikolas-Fey-Schule in Wiesentheid heran. Um den dort wartenden Schulkindern den Zutritt zur vorderen rechten Seitentür zu ermöglichen, steuerte der Fahrer den Bus geradeaus.

Zu diesem Zeitpunkt befanden sich schon etwa 10 bis 15 Schulkinder vor der eigentlichen Absperrung und drängten offenbar von sich aus zu dem Schulbus hin. Ein zwölfjähriger Schüler stand nahe an dem heranrollenden Schulbus, der ihm über beide Füße fuhr.

Hierbei erlitt der Junge schwere Verletzungen und wurde mit dem Helikopter ins Uni-Klinikum-Würzburg zur ärztlichen Behandlung geflogen. Zuvor kümmerten sich ein Notarzt und die eingesetzten Rettungssanitäter an der Unfallstelle um den verletzten Jungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde eine Sachverständige zur genauen Klärung des Unfallsachverhaltes hinzugezogen.